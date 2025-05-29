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        Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tren keyfi 6.5 milyon lira - Magazin haberleri

        Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tren keyfi 6.5 milyon lira

        Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tarihi The Orient Express ile yolculuk keyfi bedelinin 6 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 00:41 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:47
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        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
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        Yaklaşık 3 yıldır birliktelik yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, her fırsatta yurt dışı gezisine çıkıyor.

        Hande Erçel ile Hakan Sabancı, mayıs başında tarihi The Orient Express'in Paris - Roma seferine katıldı.

        Doğal olarak bu yolculuk için trenin süitini kiraladılar.

        Süitin bir gecelik fiyatı, kişi başı; 12.300 Pound.

        5 gecelik yolculuğun kaç liraya çıktığının hesabı şöyle;

        2 x 12.300 Pound = 24.600 Pound

        24.600 x 5 gün = 123.000 Pound

        123.000 Pound = 6.484.000 Lira

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        #Hande Erçel
        #Kanan Sabancı

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