Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fahriye Evcen: İkisi de ayrı bir dünya - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen: İkisi de ayrı bir dünya

        Etiler'de objektiflere yansıyan Fahriye Evcen, çocukları Karan ile Kerem'in birbiriyle uyumlarının iyi olduğunu ve kendisini zorlayan bir durumun olmadığını dile getirdi. Evcen, "İkisi de ayrı bir dünya. Haftaları haftasına uymuyor" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fahriye Evcen, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Evcen, muhabirlerin, "Çocuklar büyüdü, herhalde artık rahatsınız" sözlerinin üzerine, "Evet, biraz öyle oldu. Ufaklık da artık 8 aylık oldu. Kendime daha çok vakit ayırabiliyorum" şeklinde konuştu.

        • 2

          "ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
          Çocukları Karan ile Kerem'in birbiriyle uyumlarının iyi olduğunu ve kendisini zorlayan bir durumun olmadığını belirten oyuncu, "İkisi de ayrı bir dünya. Haftaları haftasına uymuyor, çok tatlılar. Karan'a ağabeylik misyonunu yüklemedik. Çünkü Karan da daha çocuk. Ben de adapte olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

          Yakın zamanda ekranlara geri dönme fikrinin olduğunu dile getiren Fahriye Evcen, "Senaryoları okumaya başladım. Yavaş yavaş ekranlara geri dönme isteğim var" dedi.

        • 3

          "BİZE YETERİNCE ZAMAN AYIRIYOR"
          Eşi Burak Özçivit'in yoğun çalıştığını ve her hafta bir ülkede olduğunu ifade eden Fahriye Evcen, "Bayağı geziyor. Burak'a güzel talep var. O da severek katılıyor. Bu tempoya alışkınız ama Burak ilgili bir baba ve ilgili bir eş. Yeterince bize zaman ayırıyor" açıklamasını yaptı.

        • 4

          "KENDİNİ YORGUN HİSSETMİŞTİR"
          Fahriye Evcen'e kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel'in sık sık mesleğinin zorluklarından söz etmesi soruldu. Fahriye Evcen, konuyla ilgili, "Herkesin kendi hissettiği farklıdır. Bergüzar da kendini yorgun hissetmiştir. Bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        500'den fazla hava saldırısı!
        500'den fazla hava saldırısı!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        Manipülatif ilanlara 54 milyon TL ceza
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        Kocaeli'de darp edilen doktor konuştu! "Kemiklerimi kırdılar!"
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        Kabine toplanıyor! Sıcak gündem, önemli başlıklar
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Habertürk Anasayfa