Fahriye Evcen: İkisi de ayrı bir dünya
Etiler'de objektiflere yansıyan Fahriye Evcen, çocukları Karan ile Kerem'in birbiriyle uyumlarının iyi olduğunu ve kendisini zorlayan bir durumun olmadığını dile getirdi. Evcen, "İkisi de ayrı bir dünya. Haftaları haftasına uymuyor" şeklinde konuştu
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fahriye Evcen, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Evcen, muhabirlerin, "Çocuklar büyüdü, herhalde artık rahatsınız" sözlerinin üzerine, "Evet, biraz öyle oldu. Ufaklık da artık 8 aylık oldu. Kendime daha çok vakit ayırabiliyorum" şeklinde konuştu.
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"ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
Çocukları Karan ile Kerem'in birbiriyle uyumlarının iyi olduğunu ve kendisini zorlayan bir durumun olmadığını belirten oyuncu, "İkisi de ayrı bir dünya. Haftaları haftasına uymuyor, çok tatlılar. Karan'a ağabeylik misyonunu yüklemedik. Çünkü Karan da daha çocuk. Ben de adapte olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Yakın zamanda ekranlara geri dönme fikrinin olduğunu dile getiren Fahriye Evcen, "Senaryoları okumaya başladım. Yavaş yavaş ekranlara geri dönme isteğim var" dedi.
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"BİZE YETERİNCE ZAMAN AYIRIYOR"
Eşi Burak Özçivit'in yoğun çalıştığını ve her hafta bir ülkede olduğunu ifade eden Fahriye Evcen, "Bayağı geziyor. Burak'a güzel talep var. O da severek katılıyor. Bu tempoya alışkınız ama Burak ilgili bir baba ve ilgili bir eş. Yeterince bize zaman ayırıyor" açıklamasını yaptı.
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"KENDİNİ YORGUN HİSSETMİŞTİR"
Fahriye Evcen'e kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel'in sık sık mesleğinin zorluklarından söz etmesi soruldu. Fahriye Evcen, konuyla ilgili, "Herkesin kendi hissettiği farklıdır. Bergüzar da kendini yorgun hissetmiştir. Bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram