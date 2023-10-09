Fahriye Evcen: İkisi de ayrı bir dünya

"BİZE YETERİNCE ZAMAN AYIRIYOR"

Eşi Burak Özçivit'in yoğun çalıştığını ve her hafta bir ülkede olduğunu ifade eden Fahriye Evcen, "Bayağı geziyor. Burak'a güzel talep var. O da severek katılıyor. Bu tempoya alışkınız ama Burak ilgili bir baba ve ilgili bir eş. Yeterince bize zaman ayırıyor" açıklamasını yaptı.