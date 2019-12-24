Oyuncu, 35 yaşına basan Özçivit ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "Kalbim... Sevgini, sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep... Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında... Seni çok seviyorum, iyi ki bizimsin her şeyim..." notu ile yayınladı.