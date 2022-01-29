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Enflasyon ve marketlerdeki pahalılığın ardından gündeme gelen Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin Merkez Birliği yönetiminde görev değişimi yaşandı. Bir süre önce maaşı ve çiftçiye uyguladığı söylenen faiz ile tartışma konusu olan Genel Müdür Fahrettin Poyraz görevden alındı. Poyraz'ın yerine Hüseyin Aydın atandı. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı oy çokluğu ile aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim ayında pahalılığa karşı kooperatife ait marketlerin çoğaltılacağını açıklamasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri dikkatleri üzerine çekmişti.

MAAŞ VE FAİZ TARTIŞMASI

Bir süre sonra Genel Müdür Fahrettin Poyraz yüksek maaş iddiası ile tartışma konusu olmuştu. İddia edilen 180 bin TL'nin dörtte biri oranında maaş aldığını kaydeden Poyraz, ayrıca yönetim kurulu başkanı olduğu kurumlardan Gübretaş'tan 12 bin TL, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı'ndan da 5 bin 750 lira huzur hakkı aldığını açıklamıştı. Poyraz hakkındaki bir diğer tartışma konusu da uyguladığı söylenen yüksek faiz içindi.