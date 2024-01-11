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        Haberler Gündem Medya Fahrettin Altun, Yunan basınında yer alan haberi yalanladı

        Fahrettin Altun, Yunan basınında yer alan haberi yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 21:36 Güncelleme: 11.01.2024 - 21:36
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        Yunan basınında yer alan haberi yalanladı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği" yönündeki haberin Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yalanlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine Yunanistan'ın ANT1 televizyonu kanalının servis ettiği haberi düzeltmek zorunda kaldığını bildirdi.

        Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dezenformasyon kötüdür" ifadesine yer verdi.

        TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA YAKINLAŞMA

        Türkiye ile komşu Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecine zarar vermek amacıyla servis edilen manipülatif bir haberin nasıl bertaraf ettiklerine ilişkin önemli bir örnek vermek istediğini belirten Altun, şunları kaydetti:

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        "Yunanistan'ın ANT1 televizyon kanalı, ana haber bülteninde bazı görüntüleri dayanak göstererek, 'Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği' yönünde bir haber servis etti. Yunan kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu haber, sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Süreci takip eden İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, yaptığı araştırma neticesinde görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğunu tespit etti.

        "HAKİKAT MÜCADELESİ"

        Türk sahil güvenliği yetkilileriyle de iletişime geçen uzmanlarımız, herhangi bir gerilimin söz konusu olmadığını doğruladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, haberin dezenformasyon olduğunu Türkçe, İngilizce ve Yunanca olmak üzere 3 dilde duyurdu. ANT1 televizyonu, yalanlamanın ardından gelen tepkiler üzerine haberini düzeltmek zorunda kaldı. Sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına hakikat mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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