'Fahrenheit 451' KüçükÇiftlik Park’ta

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KüçükÇiftlik Park’ın 2020 yazında hayata geçirdiği ve dört açık hava sezonunda yaklaşık 80 temsilde 30 bini aşkın tiyatro severi ağırlayan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda, beşinci sezon,10 Temmuz’da başlıyor.

İki ay boyunca birçok sevilen tiyatro grubunu tam kapsamlı sahnesinde ağırlayacak olan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun 10 Temmuz Çarşamba akşamı gerçekleşecek gala gecesinde Tatbikat Sahnesi’nin, kitapların yakıldığı distopik bir dünyada kendi varoluşunu bulan bir itfaiye erinin hikâyesini anlatan oyunu Fahrenheit 451 tiyatro severlerle buluşacak.

Distopik edebiyatın başyapıtlarından Ray Bradbury imzalı Fahrenheit 451’i Erdal Beşikçioğlu rejisiyle seyircisiyle buluşturan oyunda Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu, Ünsal Coşar, Fatih Sönmez, Selin Tekman, Selin Zafertepe, Meli Yılmaz, Eda Eğilmez, Gizem Memiç, Adem Aydil ve Jehat Kaplan aynı sahneyi paylaşıyor. Bireylerin tekdüze yaşam tarzını benimsediği distopik bir dünya içinde yeniden bilinçlenmenin hikâyesini anlatan oyun, insan psikolojisinden başlayarak toplum düzenine yayılan bu denetlenemez kâbusta, kurtuluş mümkün olsa bile onu gerçekleştirmenin her zaman mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor.

Kapı açılış saati 19.30, oyunların başlama saati ise 21.00 olan oyunların biletleri Mobilet’ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir