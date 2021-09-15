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BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, BloombergHT'de yayınlanan '60 Dakika' programında, denetimler ve fiyat artışlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aykaç "Biz töhmet altında bırakmasınlar" ifadesini kullandı.

Her enflasyonla ilgili açıklamanın ardından günah keçisi arandığını söyleyen Aykaç ''Maalesef perakende zincirleri için bu kullanılıyor ama bu işin gerçek yüzü bu değil. Bu bizim ülke olarak yapmamız gereken bazı ödevleri yapmamamızdan kaynaklanıyor. Bunun temel sebebi üretimin planlı şekilde yapılanmaması. Üretim maliyetlerinin yüksek olması. Bizim bu yapısal sorunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Planlı üretim yapmamız, ülkenin ihtiyacından fazlasını ihraç etmek üzere plan yapmamız gerekiyor. İhraç edemiyorsak fazla olan üretime mani olmamız gerekiyor.''

'BİZİ TÖHMET ALTINDA BIRAKMASINLAR'

Sebze-meyve yüklü bir kamyonun Antalya'dan İstanbul'a geliş maliyetinin 2 bin 500 TL'ye çıktığını belirten Aykaç, zincir marketlerin alış fiyatının üzerine operasyon giderleri ve kâr eklediğini, yüksek rekabet nedeniyle kâr marjının düşük olduğunu söyledi. Fahiş fiyatla perakendenin alakasının olmadığını kaydeden Aykaç şöyle konuştu: ''Perakende noktaları aslında enflasyonun düşmesine sebep olan bir rekabet içerisinde çalışıyorlar. Merkez Bankası verilerine göre perakende sektöründe net kâr marjı 1.6'dan 1.2'ye düşmüş durumda. Eğer burada bu işler yapılıyorsa bu paralar nerede? Böyle bir dünya yok, lütfen bizi töhmet altında bırakmasınlar... Fahiş fiyatla perakendenin bir alakası yok. Bizim enflasyona bir ilave katkımız olamaz. Alış fiyatımız belli, satış fiyatımız belli, marjımız belli. Bunların çoğu da halka açık şirketler. Bilançoları görülüyor. Burada fahiş kâr olsa görülür. Böyle bir şey yok"

'FİYATLARI DEVLET ARTTIRDI'

Artışların sadece sebze ve meyve ile sınırlı olmadığını belirten Aykaç, "Sadece sebze-meyveye bakmayalım. Bu artışlar sadece sebze meyve ile sınırlı değil. Soruyor Ankara'dan bazı yetkililer; 'Ya ne oldu da peynir fiyatları, süt fiyatları arttı?' diye. Ama bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet artırdı zaten. Yani bunlarla da mücadele ediyoruz, onlara da izahatta bulunuyoruz anlatabildim mi? Bu sektörün bu kadar töhmet altında bırakılması doğru değil. Bu fiyat artışlarıyla bu sektörün uzaktan yakından alakası yok. Bu tamamen bir algı yönetimi, bu algıya biz müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'KURALLI VE DENETLENEBİLİR ŞİRKETLER'

Aynı zamanda Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Galip Aykaç, ''Derneğimizin üyesi olan zincir marketler halkın her türlü ihtiyacını en ekonomik ve kaliteli, halk sağlığına, gıda güvenliğine uygun şartlarda karşılamak için ülkemizin 81 ilinde faaliyet gösteren tüm operasyonlarını kayıtlı, kurallı ve her zaman denetlenebilir kurumsal işletmelerdir'' dedi.

'YAPISAL SORUNLARA EĞİLMEK GEREK'

Türkiye'de yılda 55 milyon ton sebze-meyve üretildiğini belirten Aykaç, bunun yüzde 30-35'inin fireye ayrıldığını, 35 ila 37 milyon ton arasındaki satılabilir meyve sebzenin yüzde 15'ini perakendecilerin sattığını aktardı. Aykaç kalan yüzde 85'in pazar manav, restoranlar, özel yemek şirketleri ve otellerde tüketildiğini bir kısmının da ihraç edildiğini belirtti. Aykaç ''Bu yüzde 15 ile ne yaparsanız yapın enflasyonu yükseltemezsiniz bu yanlış algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Asıl yapısal sorunların ortadan kaldırılması lazım. Siyasi kaygılardan arınmış şekilde bu yapısal sorunlara eğilmemiz lazım'' diye konuştu.

'HAL YASASI ÇIKMALI'

Hal Yasası'nın bir an önce çıkması , üretici ile tüketici arasındaki aracı sayısının azaltılması gerektiğini kaydetti.