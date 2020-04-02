Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı.

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