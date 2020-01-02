'Fadik ve Kırmızı Bavul' artık sesli

Fadik Sevin Atasoy'un 2014'te yazdığı romanı 'Fadik ve Kırmızı Bavul', sesli kitap olarak da yayınlandı

Fadik Sevin Atasoy'un yazdığı, sihirli gerçek türündeki romanı 'Fadik ve Kırmızı Bavul', sesli kitap olarak Storytel'de dinleyicileriyle buluştu. Atasoy'un "Hikâyenin gerçeği nerede başlıyor, nerede bitiyor ben bile bilmiyorum" şeklinde tanımladığı romanında kurgu anlatımların yanı sıra yer yer yaşanmışlıklar da yer alıyor.

Hikâyeye göre Fadik Sevin Atasoy'un 'Kırmızı Bavul'u bundan 11 yıl önce saklandığı dolaptan sinematografik bir biçimde fırlayarak konuşmaya başladı. Kırmızı bavula göre insan kendine biçilen hayata meydan okumalı, yaşamın senaryosunu baştan yazmalıydı, öyle de oldu Atasoy için...

Fadik Sevin Atasoy, romanı için şunları söyledi; "Kırmızı bavulum öyle ikna edici konuştu ki, ona inanmaktan başka çarem yoktu. Dediğini yapıp tüm eşyalarımı ihtiyacı olanlara bağışladım ve İstanbul'dan, evimden ayrıldım. Bir bavula sığdırdığım yükümle dünyanın farklı coğrafyalarında, kaderin cilvelerine kucak açtım. Bir pazar sabahı Gümüşsuyu'nda buluştuğum babama; yaşamıma şahitlik eden biricik yoldaşım kırmızı bavulumun nasihatlerini, masal ile gerçeklik arasındaki kurgusal arayışımı, hikâyemin kahramanına isim vermediğimi, aslında aşkın kendimize giden yoldaki tatlı bir bahane olduğunu heyecanla anlatırken, babam, içimde sakladığım tutkunun ateşini gözlerimde görmüş, 'kelimelerini yollarda bırakma. Yaz güzel kızım, ama yazacaksan kitap olarak yaz' demişti. Bir hafta sonra, babamın ani vefatının ardından, o pazar gününü bavuluma bir vasiyet olarak yerleştirdim ve yine yollara düştüm. Bu romanın her cümlesi babamın uzaklarına adanmıştır."