Kocaeli'de faciadan dönüldü: 3 binadaki 23 daire ile 6 iş yeri boşaltıldı
Kocaeli'de, kot farkından dolayı binalar arasına yapılan istinat duvarı, İzmit Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine çöktü. Bahçede kimsenin olmamasından dolayı faciadan dönülen olayda ekipler, 3 binadaki 23 daire ile 6 iş yerinin boşaltılmasına karar verildi. İstinat duvarının çökme anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
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Kocaelide binalar arasına yapılan istinat duvarı, İzmit Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine çöktü. 3 binadaki 23 daire ile 6 iş yerinin boşaltıldı.
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Olay, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi'nde meydana geldi.
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Yokuş olan Sırrıpaşa Caddesi'ndeki İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası ile üst kotta kalan 2 bina arasındaki istinat duvarı çöktü.
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Duvarın parçaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine düştü.
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Olay esnasında bahçenin boş olması olası bir faciayı önledi. İhbarla bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı.
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Çökmenin üst kotta oluşturduğu tehlike nedeniyle ekipler tarafından 3 binadaki 23 daire ve 6 iş yerinin boşaltılmasına karar verildi.
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