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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de faciadan dönüldü: 3 bina boşaltıldı - Güncel haberler

        Kocaeli'de faciadan dönüldü: 3 binadaki 23 daire ile 6 iş yeri boşaltıldı

        Kocaeli'de, kot farkından dolayı binalar arasına yapılan istinat duvarı, İzmit Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine çöktü. Bahçede kimsenin olmamasından dolayı faciadan dönülen olayda ekipler, 3 binadaki 23 daire ile 6 iş yerinin boşaltılmasına karar verildi. İstinat duvarının çökme anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:44 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:48
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          Kocaelide binalar arasına yapılan istinat duvarı, İzmit Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine çöktü. 3 binadaki 23 daire ile 6 iş yerinin boşaltıldı.

        • 2

          Olay, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi'nde meydana geldi.

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          Yokuş olan Sırrıpaşa Caddesi'ndeki İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası ile üst kotta kalan 2 bina arasındaki istinat duvarı çöktü.

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          Duvarın parçaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının bahçesine düştü.

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          Olay esnasında bahçenin boş olması olası bir faciayı önledi. İhbarla bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı.

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          Çökmenin üst kotta oluşturduğu tehlike nedeniyle ekipler tarafından 3 binadaki 23 daire ve 6 iş yerinin boşaltılmasına karar verildi.

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