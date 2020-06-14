Twitter'ın aksine ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddeti övdüğü iddia edilen mesajlarına müdahale etmeme kararı alan Facebook son zamanlarda bu sebepten ötürü ülkesinde eleştiri oklarının hedefine oturdu. Bu eleştirilerden belki de en serti 2011 yılında vefat eden Apple Kurucusu Steve Jobs'ın eski 'sağ kolu' Joanna Hoffman'dan geldi.
Katıldığı bir konferansta teknoloji liderleriyle ilgili bir soruya Facebook örneği üzerinden cevap veren Hoffman "Facebook'a bakınca düşünüyorum; 'Acaba gerçekten bu kadar cahiller mi yoksa göründüklerinden daha karanlık, başka bir motivasyonları mı var?'" ifadelerini kullandı.
Facebook'un elde ettiği başarılara saygı duyduğunu belirten Hoffman, sosyal medya devine hakkını verdikten sonra eleştirilerine şu sert sözlerle devam etti: "Facebook demokrasinin ve insan ilişkilerinin özünü parçalıyor. 'Kızgınlık' denilen son derece bağımlılık yaratan bir uyuşturucuyu satıyor. Kızgınlığın tütün veya opioidden bir farkı yok. Kızgınlık/sinirin bağımlılık yarattığını biliyoruz ve insanlar sinirli olduğu zaman platformda daha fazla etkileşime giriyor. Bu yüzden her seferinde bundan faydalanmamız mı gerekiyor?"
'TEKNOLOJİ LİDERLERİ HEM DAHİ HEM CAHİL'
Hoffman'ın eleştirileri Facebook'la sınırlı kalmadı. Bir şirket için liderin çok önemli olduğunu vurgulayan Hoffman "Liderler de insandır ve kusurları, eksikleri bulunabilir. Buradaki sorun ne kadar cahil veya kötü niyetli oldukları. Günümüz teknoloji dünyasında genç yaşta başardıklarıyla 'dahi' olduklarını gösteren teknoloji liderleri dünyaya etkileri konusunda oldukça cahiller" dedi.
1980 YILINDA APPLE'A KATILDI
Hoffman 1980 yılında Apple'a katılarak orjinal Macintosh takımının 5. üyesi oldu. Ardından Steve Jobs'ın kurduğu Next şirketine geçti. Next sonradan Apple tarafından satın alındı. Şu anda İspanyol yapay zeka firması Sherpa'da çalışan Hoffman Steve Jobs'a zamanında 'lafını dinletebilen' ender insanlardan birisi olarak tanınıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!