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Twitter'ın aksine ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddeti övdüğü iddia edilen mesajlarına müdahale etmeme kararı alan Facebook son zamanlarda bu sebepten ötürü ülkesinde eleştiri oklarının hedefine oturdu. Bu eleştirilerden belki de en serti 2011 yılında vefat eden Apple Kurucusu Steve Jobs'ın eski 'sağ kolu' Joanna Hoffman'dan geldi.

Katıldığı bir konferansta teknoloji liderleriyle ilgili bir soruya Facebook örneği üzerinden cevap veren Hoffman "Facebook'a bakınca düşünüyorum; 'Acaba gerçekten bu kadar cahiller mi yoksa göründüklerinden daha karanlık, başka bir motivasyonları mı var?'" ifadelerini kullandı.

Facebook'un elde ettiği başarılara saygı duyduğunu belirten Hoffman, sosyal medya devine hakkını verdikten sonra eleştirilerine şu sert sözlerle devam etti: "Facebook demokrasinin ve insan ilişkilerinin özünü parçalıyor. 'Kızgınlık' denilen son derece bağımlılık yaratan bir uyuşturucuyu satıyor. Kızgınlığın tütün veya opioidden bir farkı yok. Kızgınlık/sinirin bağımlılık yarattığını biliyoruz ve insanlar sinirli olduğu zaman platformda daha fazla etkileşime giriyor. Bu yüzden her seferinde bundan faydalanmamız mı gerekiyor?"

'TEKNOLOJİ LİDERLERİ HEM DAHİ HEM CAHİL'

Hoffman'ın eleştirileri Facebook'la sınırlı kalmadı. Bir şirket için liderin çok önemli olduğunu vurgulayan Hoffman "Liderler de insandır ve kusurları, eksikleri bulunabilir. Buradaki sorun ne kadar cahil veya kötü niyetli oldukları. Günümüz teknoloji dünyasında genç yaşta başardıklarıyla 'dahi' olduklarını gösteren teknoloji liderleri dünyaya etkileri konusunda oldukça cahiller" dedi.

1980 YILINDA APPLE'A KATILDI

Hoffman 1980 yılında Apple'a katılarak orjinal Macintosh takımının 5. üyesi oldu. Ardından Steve Jobs'ın kurduğu Next şirketine geçti. Next sonradan Apple tarafından satın alındı. Şu anda İspanyol yapay zeka firması Sherpa'da çalışan Hoffman Steve Jobs'a zamanında 'lafını dinletebilen' ender insanlardan birisi olarak tanınıyor.