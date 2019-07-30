Facebook bilgisayar ve mobil cihazlarda kullanılan sosyal ağ olarak bilinen platformdur. Facebook hesabını dondurmak isteyen kullanıcılar olabiliyor. Eski hesabını ya da kullanmadığı hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar için Facebook hesap silme ve dondurma olarak sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde...

FACEBOOK HESABI NASIL DONDURULUR?

Hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz.

Hesabınızı Dondurmak İçin

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan Hesap Ayarları'na tıklayın.

Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Hesabı Dondur'u seçin, ardından Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.

Hesabınız Dondurulduğunda

Profilinizi sizden başka kimse göremez.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.

Arkadaşlarınız, kendi arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir.

Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.

Facebook hesabınızı dondururken Messenger'ı aktif tutmayı seçerseniz veya Messenger'a giriş yapmış durumdaysanız, Messenger'ın aktif kalacağını aklınızda bulundurun. Messenger hesabınızı nasıl dondurabileceğinizi öğrenin.

Facebook hesabınızı dondurup Messenger'ı kullanmaya devam ettiğinizde:

Arkadaşlarınızla Messenger'da sohbet etmeye devam edebilirsiniz.

Facebook profil resminiz, Messenger'daki konuşmalarınızda görünmeye devam eder.

Diğer insanlar size mesaj göndermek için adınızı aratabilir.

Hesabınızı Yeniden Etkinleştirme

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

Hesabınızı kalıcı olarak nasıl sileceğinizi öğrenin.

FACEBOOK HESABIMI NASIL SİLERİM?

Facebook Hesabımı Kalıcı Olarak Silersem Ne Olur?



Hesabınızı yeniden etkinleştiremezsiniz.

Profiliniz, fotoğraflarınız, gönderileriniz, videolarınız ve eklediğiniz diğer her şey kalıcı olarak silinir. Eklediğiniz hiçbir şeyi geri getiremezsiniz.

Artık Facebook Messenger'ı kullanamazsınız.

Spotify veya Pinterest gibi Facebook hesabınızla kaydolmuş olabileceğiniz diğer uygulamalar için Facebook Girişini kullanamazsınız. Bu hesapları kurtarmak için söz konusu uygulamalar ve internet siteleriyle iletişime geçmeniz gerekir.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler hesabınızı silmenizin ardından arkadaşlarınıza görünmeye devam edebilir. Gönderdiğiniz mesajların kopyaları arkadaşlarınızın gelen kutusunda tutulur.

Hesabınızı silmeden önce giriş yapmanızı ve Facebook'taki bilgilerinizin (fotoğraflar ve gönderiler gibi) bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Hesabınız silindikten sonra, hesabınıza eklediğiniz hiçbir şeyi geri getiremezsiniz.

HESABI KALICI OLARAK SİLMEK İÇİN

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan simgesine tıklayın.

Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Hesabı Sil'i seçin ve ardından Hesabı Silme İşlemine Devam Et'e tıklayın.

Şifrenizi girin, Devam'a ve ardından Hesabı Sil'e tıklayın.

Hesabımı Silme İşlemini İptal Edebilir Miyim?

Hesabınızı silme işlemini başlatmanızın üzerinden henüz 30 gün geçmediyse işlemi iptal edebilirsiniz. 30 günden sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz.

Paylaştığınız her şeyin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir. Bu bilgiler silinirken, Facebook'u kullanan diğer kişiler bunlara erişemez.

Hesabınızı silme işlemini iptal etmek için:

Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün içerisinde Facebook hesabınıza giriş yapın.

Silme İşlemini İptal Et'e tıklayın.