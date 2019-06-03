Türkiye'nin 10 Mayıs'ta kestiği cezayı ödediğini duyuran Facebook, itiraz sürecinde ödeminin iadesini talep edeceğini açıkladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) K10 Mayıs'ta , "veri ihlali" gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kararda açıklanan ihlalin 6.8 milyon kullanıcıyı ve 876 geliştirici tarafından oluşturulan 1.500 uygulamayı etkilemiş olabileceği, Türkiye’de bulunan yaklaşık 300 bin kullanıcının veri ihlalinden etkilenmiş olabileceği kaydedilmişti.



Facebook Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Çağatay Pekyörür tarafından yapılan açıklamada cezanın ödendiği, iadesinin talep edileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Facebook, KVKK'nın kararında ulaştığı sonuçlara katılmamaktadır ve halihazırda bu karara itiraz etmektedir. İtiraz süreci ve idari para cezasının ödenmesi süreci eş zamanlı ilerleyen süreçler olduğundan, Facebook KVKK tarafından kesilen cezayı ödemiştir, ancak itiraz sürecinin bir parçası olarak ödemenin iadesini talep edecektir. Her halükarda, cezanın ödenmesi karara itiraz etme hakkımızı etkilemediği gibi, KVKK'nın kararı ile ilgili kaygılarımız da devam etmektedir."