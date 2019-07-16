Yaşlandırma uygulaması olarak bilinen FaceApp uygulaması, birden bire ilgi odağı oldu. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafların üstüne ünlüler de akıma katılınca, herkes FaceApp ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Kullanıcılar FaceApp'ın nasıl indirileceğinin yanı sıra, FaceApp'ın ücretli olup olmadığını da merak ediyor. İşte Face App'a dair tüm detaylar...

FACEAPP (YAŞLANDIRMA UYGULAMASI) NEDİR?

FaceApp uygulaması ile kendinizin ya da bir arkadaşınızın fotoğrafını alıp, o fotoğraftan bambaşka kişiler çıkarabilirsiniz. Onları gençleştirebilir, yaşlandırabilir ve hatta cinsiyetlerini bile değiştirebilirsiniz.

FaceApp uygulamasının en güzel tarafı ücretsiz olması. Ancak bazı işlevlere erişmek için para ödemek gerekiyor. Diğer bir deyişle, FaceApp ile istediğiniz her şeyi ücretsiz olarak yapamazsınız. Aşağıdaki yazıda FaceApp’i nasıl indireceğinizi ve kullanacağınızı anlatıyoruz.

FACEAPP NASIL İNDİRİLİR?

FaceApp uygulaması hem Android hem de iOS’te bulunuyor. Google Play Store veya Apple App Store‘dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

İndirme işlemi için herhangi bir sıra dışı işleme yapmaya gerek yok. Telefona uygulama mağazalarından nasıl uygulama veya oyun indiriyorsanız, aynı şekilde indirebilirsiniz. Kimlik doğrulaması için sorulan yerde kullanıcı adı veya şifrenizi girmenizi ya da parmak izinizi okutmanız gerekebilir.

FACEAPP NASIL KULLANILIR?

FaceApp uygulamasının kolay ve kullanışlı bir arayüzü bulunuyor. Uygulamanın içinde yer alan kamera arayüzünü kullanarak hemen bir fotoğrafınızı çekebilir veya telefonunuzda bulunan daha eski fotoğraflar arasından seçim yapabilirsiniz.

Her ikisini de FaceApp’in ana ekranından hemen gerçekleştirmek mümkün oluyor. “All Photos” (Tüm Fotoğraflar) sekmesine geçerek burada bulunan bir fotoğrafı seçebilirsiniz. Ya da yeni bir fotoğrafla ilerlemek isterseniz, bunun için yüzünüzü ekranın üst kısmına bulunan yüz şablonunun içine uygun şekilde oturtup daha sonra beyaz renkli çekim tuşuna basabilirsiniz. Çekim tuşunun hemen yanında da ön ve arka kameralar arasında geçişi sağlayan bir düğme bulunuyor.

Galeriden seçtiğiniz veya yeni çektiğiniz fotoğraf FaceApp uygulamasının sunucusuna yükleniyor. Bu nedenle çok az bir süre beklemeniz gerekebilir. Daha sonra karşınıza üzerinde oynamalar yapacağınız fotoğraf geliyor. Başlangıçta Original adı verilen filtre seçilmiş oluyor. Ancak sağa veya sola kaydırarak Smile (Gülücük),Smile 2 (Gülücük),Spark (Işıltılı),Old (Yaşlı),Young (Genç),Female (Kadın),Male (Erkek) gibi filtreler arasında seçim yapabilirsiniz.

Her iki Gülücük seçeneğinde de ağzınız açılıyor ve dişleriniz görünür hâle geliyor. Işıltılı ise cilt tonunu daha pürüzsüz hâle getiriyor. Kadın filtresi feminen, erkek filtresi ise maskülen özellikleri fotoğrafa ekliyor.

En eğlenceli seçenekler ise genç ve yaşlı hâle getiren filtreler. Bunlardan biri sizi çocuk hâline getirirken, diğeri de yüzünüzde kırışıklıkları artırıyor. Bununla birlikte Kadın ve Erkek filtrelerinin de oldukça iyi çalıştığını, etkileyici ve komik sonuçlar çıkardığını söylemek gerekiyor.

Eğer en sola kaydırırsanız, farklı filtrelerle ikili veya dörtlü kolajlar oluşturabileceğinizi göreceksiniz. Birden fazla düzenlenmiş fotoğrafın bir araya getirilmesi paylaşımı daha eğlenceli kılacaktır.

FaceApp fotoğrafları nasıl paylaşılır?

FaceApp ile çalışmanızı tamamladıktan sonra ekranın alt kısmında yer alan paylaşım ikonlarını kullanarak eserinizi paylaşabilirsiniz. Biraz yanda görünen aşağı yönlü ok işareti de oluşturduğunuz fotoğrafı indirmenizi sağlayacaktır. Paylaşım seçenekleri arasında Instagram, Twitter ve Facebook öne çıkarılıyor.

Ayrıca paylaş düğmesine tıklatarak paylaşım aracını da açabilirsiniz. Buradan WhatsApp ve benzeri diğer paylaşım kanallarından da yararlanabilirsiniz.

FACEAPP ÜCRETLİ Mİ? FACEAPP PRO'DA NE ÖZELLİKLER BULUNUYOR?

FaceApp’in paralı seçeneği olan FaceApp Pro, aslında en başından beri vardı, ancak reklamları kaldırmak dışında uygulamaya ek bir özellik katmıyordu. Ancak FaceApp 2.0 güncellemesiyle birlikte daha fazla stil ve güzellik filtresinden yararlanmak mümkün oluyor.

Bunun dışında FaceApp Pro ile oluşturulan fotoğraflardaki FaceApp filigranını kaldırabilirsiniz. Birden fazla kişinin olduğu fotoğrafta istenen yüz üzerinde çalışma, bir yüze farklı, diğerine farklı filtre uygulama gibi imkanlar da mevcut.

Ayrıca FaceApp Pro kullanıcıları uygulamayı daha hızlı kullanma fırsatı buluyor. Onların fotoğrafları karşı tarafa daha hızlı yükleniyor, filtreleri ve stilleri de daha hızlı şekilde uygulanıyor.

FaceApp Pro’ya geçiş yapmak için uygulamanın ayarlar sayfasına giriş yapmanız yeterli.

FaceApp hem işini ileri seviyede yapan hem de eğlendiren bir uygulama. Ana işlevlerini ücretsiz kullanabilmek en büyük artısı. Daha fazlasını isteyenler için Pro modu da cazip görünüyor. FaceApp Pro için ise aylık 75 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. FaceApp uygulamasını android ve App Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz.