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        Haberler Gündem Güncel Fabrikada patlama! 2 can kaybı var! | Son dakika haberleri

        Fabrikada patlama! 2 can kaybı var!

        Tekirdağ'da anestezi gazı üretilen bir fabrikada kazan patladı. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 14:03 Güncelleme: 03.08.2025 - 14:25
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        Fabrikada patlama! 2 can kaybı var!
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen kazan patlamasında 2 işçi öldü.

        DHA'nın haberine göre Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde kurulu bulunan anestezi gazı üretilen fabrikada kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        Patlamada 2 kişi yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Patlamada ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin vardiya amiri Hacı Ali Delal ile elektrik ustası Mehmet Aktaş olduğu belirtildi. AFAD ekipleri fabrikada gaz ölçümü yaparken, polis ekipleri de tesislerde incelemelerde bulundu.

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