Fabio Jakobsen: Kazanmak her zaman güzel

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Jakobsen, etabın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sezonun ikinci yarısına başlarken burada etap kazanmak güzel oldu. Takım olarak sıkı çalıştık. Takım arkadaşlarım beni bitişe kadar iyi taşıdılar. Türkiye'ye dönmek ve yeniden zafer kazanmak güzel. Kazanmak her zaman güzel ama yeni takımımla böyle bir galibiyet almak daha güzel oldu. Tura iyi bir başlangıç yaptım. Bundan sonra da 3 sprint galibiyeti daha hedefliyorum. Bu aynı zamanda İtalya Bisiklet Turu için de iyi bir hazırlık." ifadelerini kullandı.

TUR'un kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Jakobsen, "İlk defa 2017'de eşimle Antalya'ya gelmiştim. 2019'da tekrar geldim. Mark Cavendish ve Sam Bennett gibi önemli sprinterlerin önünde etap kazandım. Polonya'da geçirdiğim kazanın ardından da burada yarıştım. Form düşüşleri sonrası toparlanmak için güzel bir yarış." değerlendirmesinde bulundu.