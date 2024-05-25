F1 Monaco Grand Prix'inde pole pozisyonu Charles Leclerc'in oldu
Formula 1 Monaco Grand Prix'inde pole pozisyonu Ferrari'nin sürücüsü Charles Leclerc'in oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Monaco Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.
Monaco ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte, 78 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.270 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.
Leclerc'in 0.154 saniye arkasındaki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.248 saniye gerisindeki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.
Monaco Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.