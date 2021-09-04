Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 8.885 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 10. pole pozisyonuna ulaştı.

Hollandalı sürücünün 0.038 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) 2'nciliği, pisti liderden 0.337 saniye yavaş turlayan Valtteri Bottas (Mercedes) ise 3'üncülüğü elde etti.

72 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.