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Haberler Gündem F harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de f harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

F harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

İsim şehir oyununu hemen hemen hepimiz çocukluk çağında oynamışızdır. İşim, şehir, hayvan, bitki, eşya ve ülke bulmaya yönelik olan bu oyun genel kültürümüzün gelişme yönünden de faydalıdır. Daha önce hiç bahsi geçmeyen hayvan ya da ülke adlarını bu oyun sayesinde öğrenmişizdir.

Giriş: 09.03.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
F harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de f harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
HABERTURK.COM

Belirli bir harf seçip daha sonra o harfle başlayan isimler bulduğumuz bu oyunda bizi en çok zorlayan harflerden biri de şüphesiz ki f harfidir. Sesli harflere kıyasla f harfini bulmak için ekstra bir düşünme payına ihtiyaç duyarız. Özellikle f harfiyle başlayan şehir ve ülke adlarında zorlanma yaşayabiliriz. F harfi ile başlayan şehirler, f harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de f harfiyle başlayan şehir isimleri, f harfiyle başlayan başkentler nelerdir? F harfiyle başlayan hem ülke hem de dünya genelinde şehir isimlerine ve f harfiyle başlayan ülkelere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

F Harfi İle Başlayan Şehirler

F harfiyle başlayan pek çok şehir yer almaktadır. Bunlar:

  • Fairbanks - Amerika
  • Fairview - Kanada
  • Faisalabad - Pakistan
  • Faizabad - Afganistan
  • Fakenham - Birleşik Krallık
  • Falls Bay - Amerika
  • Falls Creek - Avustralya
  • Farah - Afganistan
  • Fargo - Amerika
  • Faro - Portekiz
  • Fasa - İran
  • Fayetteville - Amerika
  • Feijó - Brezilya
  • Fergusons Gulf - Kenya
  • Fetlar Island - Birleşik Krallık
  • Ficksburg - Güney Afrika
  • Firenze - İtalya
  • Fiumicino - Kanada
  • Flen - İsveç
  • Florence - Amerika
  • Florencia - Kolombiya
  • Foggia - İtalya
  • Foley - Amerika
  • Fontanges - Kanada
  • Forest City - Amerika
  • Forestville - Kanada
  • Fort Fransas - Kanada
  • Fort Jefferson - Amerika
  • Fort Knox - Amerika
  • Fort Kobbe - Panama
  • Fort Nelson - Kanada
  • Fort William - Birleşik Krallık
  • Fort Worth - Amerika
  • Fox - New Zealand
  • Foshan - Çin
  • Fossil Downs - Avustralya
  • Fougamou - Gabon
  • Foula - Birleşik Krallık
  • Fox - New Zealand
  • Fox - Amerika
  • Foya – Liberya
  • Foz Do Iguaçu - Brezilya
  • Frankfurt - Almanya
  • Frankfurt-am-Main - Almanya
  • Franklin - Amerika
  • Freetown - Sierra Leone
  • Fresh Water Bay - Amerika
  • Fresno - Amerika
  • Fritzlar - Almanya
  • Fukuoka - Japonya
  • Funchal – Portugal
  • Funter Bay - Amerika
  • Fürstenfeldbruck - Almanya
  • Fussa - Japonya
  • Futaleufu - Chile
  • Futuna Island - anuatu
  • Futuna Island - Wallis and Futuna
  • Førde - Norveç
  • Funter Bay - Amerika
  • Fussa - Japonya
  • Fuyang - Çin
  • Fuyun - Çin
  • Fuzhou – Çin

F Harfiyle Başlayan Ülkeler

F harfiyle başlayan kimimizim aşina olduğu kimimizim daha önce hiç duymadığı ülkeler bulunmaktadır. İşte, f harfiyle başlayan ülke isimleri:

  • Fransa (Orta Avrupa)
  • Fiji (Okyanusya’da ada)
  • Fildişi Sahili (Batı Afrika)
  • Filipinler (Güney Asya)
  • Filistin (Orta Doğu)
  • Fas (Kuzey Afrika)
  • Finlandiya (İskandinavya)

Türkiye'de F Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

En merak edilen konulardan biri de ülkemizde f harfiyle başlayan şehir isimleridir. Ne yazık ki Türkiye’de f harfiyle başlayan herhangi bir ilimiz mevcut değildir. Ancak f harfiyle başlayan pek çok ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin bazılarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

  • Fethiye
  • Foça
  • Feke
  • Fatsa
  • Finike
  • Fatih
  • Ferizli
  • Felahiye
  • Fındıklı

F Harfiyle Başlayan Başkentler

F harfiyle başlayan başkentler için geniş bir listeden söz edemeyiz. Zira f harfiyle başlayan iki adet başkent vardır. Bu başkentler ise aşina olduğumuz ülkelerin başkentlerinden biraz uzaktadır. İşte, f harfiyle başlayan başkentler

  • Funafuti - Tuvalu
  • Freetown - Sierra Leone
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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