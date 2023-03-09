F harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

HABERTURK.COM

Belirli bir harf seçip daha sonra o harfle başlayan isimler bulduğumuz bu oyunda bizi en çok zorlayan harflerden biri de şüphesiz ki f harfidir. Sesli harflere kıyasla f harfini bulmak için ekstra bir düşünme payına ihtiyaç duyarız. Özellikle f harfiyle başlayan şehir ve ülke adlarında zorlanma yaşayabiliriz. F harfi ile başlayan şehirler, f harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de f harfiyle başlayan şehir isimleri, f harfiyle başlayan başkentler nelerdir? F harfiyle başlayan hem ülke hem de dünya genelinde şehir isimlerine ve f harfiyle başlayan ülkelere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

F Harfi İle Başlayan Şehirler

F harfiyle başlayan pek çok şehir yer almaktadır. Bunlar:

Fairbanks - Amerika

Fairview - Kanada

Faisalabad - Pakistan

Faizabad - Afganistan

Fakenham - Birleşik Krallık

Falls Bay - Amerika

Falls Creek - Avustralya

Farah - Afganistan

Fargo - Amerika

Faro - Portekiz

Fasa - İran

Fayetteville - Amerika

Feijó - Brezilya

Fergusons Gulf - Kenya

Fetlar Island - Birleşik Krallık

Ficksburg - Güney Afrika

Firenze - İtalya

Fiumicino - Kanada

Flen - İsveç

Florence - Amerika

Florencia - Kolombiya

Foggia - İtalya

Foley - Amerika

Fontanges - Kanada

Forest City - Amerika

Forestville - Kanada

Fort Fransas - Kanada

Fort Jefferson - Amerika

Fort Knox - Amerika

Fort Kobbe - Panama

Fort Nelson - Kanada

Fort William - Birleşik Krallık

Fort Worth - Amerika

Fox - New Zealand

Foshan - Çin

Fossil Downs - Avustralya

Fougamou - Gabon

Foula - Birleşik Krallık

Fox - New Zealand

Fox - Amerika

Foya – Liberya

Foz Do Iguaçu - Brezilya

Frankfurt - Almanya

Frankfurt-am-Main - Almanya

Franklin - Amerika

Freetown - Sierra Leone

Fresh Water Bay - Amerika

Fresno - Amerika

Fritzlar - Almanya

Fukuoka - Japonya

Funchal – Portugal

Funter Bay - Amerika

Fürstenfeldbruck - Almanya

Fussa - Japonya

Futaleufu - Chile

Futuna Island - anuatu

Futuna Island - Wallis and Futuna

Førde - Norveç

Funter Bay - Amerika

Fussa - Japonya

Fuyang - Çin

Fuyun - Çin

Fuzhou – Çin

F Harfiyle Başlayan Ülkeler

F harfiyle başlayan kimimizim aşina olduğu kimimizim daha önce hiç duymadığı ülkeler bulunmaktadır. İşte, f harfiyle başlayan ülke isimleri:

Fransa (Orta Avrupa)

Fiji (Okyanusya’da ada)

Fildişi Sahili (Batı Afrika)

Filipinler (Güney Asya)

Filistin (Orta Doğu)

Fas (Kuzey Afrika)

Finlandiya (İskandinavya)

Türkiye'de F Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

En merak edilen konulardan biri de ülkemizde f harfiyle başlayan şehir isimleridir. Ne yazık ki Türkiye’de f harfiyle başlayan herhangi bir ilimiz mevcut değildir. Ancak f harfiyle başlayan pek çok ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin bazılarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Fethiye

Foça

Feke

Fatsa

Finike

Fatih

Ferizli

Felahiye

Fındıklı

F Harfiyle Başlayan Başkentler

F harfiyle başlayan başkentler için geniş bir listeden söz edemeyiz. Zira f harfiyle başlayan iki adet başkent vardır. Bu başkentler ise aşina olduğumuz ülkelerin başkentlerinden biraz uzaktadır. İşte, f harfiyle başlayan başkentler

Funafuti - Tuvalu

Freetown - Sierra Leone

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut