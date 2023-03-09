F harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Belirli bir harf seçip daha sonra o harfle başlayan isimler bulduğumuz bu oyunda bizi en çok zorlayan harflerden biri de şüphesiz ki f harfidir. Sesli harflere kıyasla f harfini bulmak için ekstra bir düşünme payına ihtiyaç duyarız. Özellikle f harfiyle başlayan şehir ve ülke adlarında zorlanma yaşayabiliriz. F harfi ile başlayan şehirler, f harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de f harfiyle başlayan şehir isimleri, f harfiyle başlayan başkentler nelerdir? F harfiyle başlayan hem ülke hem de dünya genelinde şehir isimlerine ve f harfiyle başlayan ülkelere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
F Harfi İle Başlayan Şehirler
F harfiyle başlayan pek çok şehir yer almaktadır. Bunlar:
- Fairbanks - Amerika
- Fairview - Kanada
- Faisalabad - Pakistan
- Faizabad - Afganistan
- Fakenham - Birleşik Krallık
- Falls Bay - Amerika
- Falls Creek - Avustralya
- Farah - Afganistan
- Fargo - Amerika
- Faro - Portekiz
- Fasa - İran
- Fayetteville - Amerika
- Feijó - Brezilya
- Fergusons Gulf - Kenya
- Fetlar Island - Birleşik Krallık
- Ficksburg - Güney Afrika
- Firenze - İtalya
- Fiumicino - Kanada
- Flen - İsveç
- Florence - Amerika
- Florencia - Kolombiya
- Foggia - İtalya
- Foley - Amerika
- Fontanges - Kanada
- Forest City - Amerika
- Forestville - Kanada
- Fort Fransas - Kanada
- Fort Jefferson - Amerika
- Fort Knox - Amerika
- Fort Kobbe - Panama
- Fort Nelson - Kanada
- Fort William - Birleşik Krallık
- Fort Worth - Amerika
- Fox - New Zealand
- Foshan - Çin
- Fossil Downs - Avustralya
- Fougamou - Gabon
- Foula - Birleşik Krallık
- Fox - New Zealand
- Fox - Amerika
- Foya – Liberya
- Foz Do Iguaçu - Brezilya
- Frankfurt - Almanya
- Frankfurt-am-Main - Almanya
- Franklin - Amerika
- Freetown - Sierra Leone
- Fresh Water Bay - Amerika
- Fresno - Amerika
- Fritzlar - Almanya
- Fukuoka - Japonya
- Funchal – Portugal
- Funter Bay - Amerika
- Fürstenfeldbruck - Almanya
- Fussa - Japonya
- Futaleufu - Chile
- Futuna Island - anuatu
- Futuna Island - Wallis and Futuna
- Førde - Norveç
- Funter Bay - Amerika
- Fussa - Japonya
- Fuyang - Çin
- Fuyun - Çin
- Fuzhou – Çin
F Harfiyle Başlayan Ülkeler
F harfiyle başlayan kimimizim aşina olduğu kimimizim daha önce hiç duymadığı ülkeler bulunmaktadır. İşte, f harfiyle başlayan ülke isimleri:
- Fransa (Orta Avrupa)
- Fiji (Okyanusya’da ada)
- Fildişi Sahili (Batı Afrika)
- Filipinler (Güney Asya)
- Filistin (Orta Doğu)
- Fas (Kuzey Afrika)
- Finlandiya (İskandinavya)
Türkiye'de F Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
En merak edilen konulardan biri de ülkemizde f harfiyle başlayan şehir isimleridir. Ne yazık ki Türkiye’de f harfiyle başlayan herhangi bir ilimiz mevcut değildir. Ancak f harfiyle başlayan pek çok ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerin bazılarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
- Fethiye
- Foça
- Feke
- Fatsa
- Finike
- Fatih
- Ferizli
- Felahiye
- Fındıklı
F Harfiyle Başlayan Başkentler
F harfiyle başlayan başkentler için geniş bir listeden söz edemeyiz. Zira f harfiyle başlayan iki adet başkent vardır. Bu başkentler ise aşina olduğumuz ülkelerin başkentlerinden biraz uzaktadır. İşte, f harfiyle başlayan başkentler
- Funafuti - Tuvalu
- Freetown - Sierra Leone