Ezhel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ezhel'in gerçek adı nedir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çıkardığı şarkılarla Rap dünyasından hatrı sayılır bir başarı yakalayan Ezhel, adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte Ezhel'in müzik kariyerine dair önemli satır başları...

EZHEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ömer Sercan İpekçioğlu, bilinen adıyla Ezhel (d. 1 Temmuz 1990, Ankara),Türk rapçi ve söz yazarıdır.

KARİYERİ

İlk olarak rap hayatına solo olarak başladı. 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurmuştur. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkçe rapin çeşitli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.

Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur. 2017 yılında Ais Ezhel olan mahlasını sadece Ezhel yaparak kariyerine devam etme kararı aldı. İlk resmi albümü olan Müptezhel, Mayıs 2017 tarihinde yayınlandı.

24 Mayıs 2018 tarihinde bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. 19 Haziran 2018 tarihinde beraat etti.

ALBÜMLERİ

Müptezhel (2017)

Single'ları

"İmkansızım" (2017)

"Kazıdık Tırnaklarla" (2018)

"KAFA10" (2018)

"Felaket" (2019)