06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ezhel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ezhel'in gerçek adı nedir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Çıkardığı şarkılarla Rap dünyasından hatrı sayılır bir başarı yakalayan Ezhel, adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte Ezhel'in müzik kariyerine dair önemli satır başları...
EZHEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Ömer Sercan İpekçioğlu, bilinen adıyla Ezhel (d. 1 Temmuz 1990, Ankara),Türk rapçi ve söz yazarıdır.
KARİYERİ
İlk olarak rap hayatına solo olarak başladı. 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurmuştur. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkçe rapin çeşitli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.
Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne "Yaprak Düşerse" şarkısı ile katkıda bulunmuştur. 2017 yılında Ais Ezhel olan mahlasını sadece Ezhel yaparak kariyerine devam etme kararı aldı. İlk resmi albümü olan Müptezhel, Mayıs 2017 tarihinde yayınlandı.
24 Mayıs 2018 tarihinde bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. 19 Haziran 2018 tarihinde beraat etti.
ALBÜMLERİ
Müptezhel (2017)
Single'ları
"İmkansızım" (2017)
"Kazıdık Tırnaklarla" (2018)
"KAFA10" (2018)
"Felaket" (2019)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!