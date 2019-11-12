"YAZIKLAR OLSUN"

Ünlü oyuncu, bu kez zamanlayıcı ile çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Uğruna çekilişler yapılan en havalı telefondan var ama havalı pozlarımı çekecek gerçek bir dostum yok! Yazıklar olsun... İki hafta olmuş ya!" notuyla yayınladı.