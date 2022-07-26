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Ezgi Mola otel yerine karavanı seçti: Doğaçlama geziyoruz! - Magazin haberleri

Ezgi Mola otel yerine karavanı seçti: Doğaçlama geziyoruz!

Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı da karavan modasına uydu. Çıktıkları tatilde Çeşme'ye uğramayı da ihmal etmeyen ikiliden ünlü oyuncu, "1 yıldır karavanla gezme hayalim vardı. Bu karavanı satan kişi karşıma çıktı. Almadan önce deneyip, kullanmamı ve tecrübe etmemi söyledi. Benim de işime geldi. Kendi zevkime göre ayarladım her şeyini. Bayağı eğlenceli bir gezi şekli. Tamamen doğaçlama geziyoruz, plansız hareket ediyoruz" dedi

26.07.2022 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ezgi Mola, karavanla çıktığı tatil turunda Çeşme'ye de uğradı. Önceki gün karavanında sevgilisi Mustafa Aksakallı ile görüntülenen ünlü oyuncu, aracı henüz satın almadığını söyledi.

  • "DOĞAÇLAMA GEZİYORUZ"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Mola, "1 yıldır karavanla gezme hayalim vardı. Bu karavanı satan kişi karşıma çıktı. Almadan önce deneyip, kullanmamı ve tecrübe etmemi söyledi. Benim de işime geldi. Kendi zevkime göre ayarladım her şeyini. Bayağı eğlenceli bir gezi şekli. Tamamen doğaçlama geziyoruz, plansız hareket ediyoruz." dedi.

  • "Mustafa'nın işlerinin yoğun olması nedeniyle boş zaman sıkıntısı yaşıyorduk." ifadelerini kullanan Ezgi Mola, "Hafta içi 3-4 günlüğüne baş başa gezmeye çıkacağız. Yoksa onu yakalamak çok zor. Evde bile doğru dürüst göremiyorum. Ne zamandır tatil de yapamıyorduk. İkimiz için de iyi olacak." şeklinde konuştu.

  • "OCAĞIMIZA İNCİR AĞACI DİKTİ!"

    Alaçatı’da iki ayrı eğlence mekanı bulunan Mola, ünlü dostlarından hesap alıp, almadığı sorusuna esprili bir yanıt verdi. Ünlü isim, "Israr ediyorlar hesap ödemek için. Zaman zaman onları kırmıyoruz, zaman zaman bizi kırmamalarını istiyoruz. Tatlı bir denge kuruyoruz. Bir tek Enis Arıkan ocağımıza incir ağacı dikti. Her gün geliyor!" ifadelerini kullanarak, güldü.

  • "GÖNLÜMÜ ÇALAN TEK ŞEY OYNAYACAĞIM ROLDÜR"

    Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp, yönettiği 'Erşan Kuneri'de 'Alev' karakterini canlandıran Mola, "Biz dizi çekilirken ekip olarak çok eğlendik. Cem Yılmaz çok eğlenceli, çok kibar, seti çok konforlu bir oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist... İzleyicilerden geri dönüşler çok güzel. İçimize sinen bir şey yaptık. Ben hala izleyince gülüyorum. Benim gönlümü çalan tek şey, oynayacağım roldür her zaman. O konuda kimse beni tutamıyor. Bu diziyi iyi ki yaptık." dedi.

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