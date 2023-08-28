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        Haberler Magazin Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı çiftinin heyecanı büyüyor - Magazin haberleri

        Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı çiftinin heyecanı büyüyor

        8 Mayıs'ta evlenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Birlikte denizin ve güneşin keyifini çıkarana çift, tatil fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 17:41 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:41
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          Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti.

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          Evlendikten kısa bir süre sonra Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'dan müjdeli haber geldi. Çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.

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          Bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma başlayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, şu sıralar tatil yapıyor. İlk kez anne ve baba olma heyecanını yaşayacak olan çift, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

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          Erkek bebekleri olacak olan çiftten Mustafa Aksakallı, o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda Ezgi Mola'nın karnının iyice büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

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