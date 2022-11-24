Kötü haberi böyle duyurdu: "Ben ne yapacağım şimdi?"

Ezgi Mola kötü haberi böyle duyurdu: Ben ne yapacağım şimdi? - Magazin haberleri

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, üç ay önce köpeği 'Suşi'nin acısıyla sarsılmıştı. Tibet spaniel cinsi köpeğini kaybeden Mola, köpeğinde "Teşekkürler Suşi'm..." sözleriyle veda etmişti. İKİNCİ ACI Ünlü oyuncu, aynı üzüntüyü yeniden yaşadı. Ezgi Mola'nın diğer köpeği 'Kuki' de vefat etti.

Kötü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyuran Mola, "Selam söyle 'Suşi'ye! Ben ne yapacağım şimdi 'Kuki?" ifadelerini kullandı.