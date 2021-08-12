Ezgi Mola'nın acı günü

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, köpeği Suşi'nin acısıyla sarsıldı. Tibet spaniel cinsi köpeğini kaybeden Mola, üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu.

Köpeği Suşi ile çekildiği videoları yayınlayan 38 yaşındaki oyuncu, üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Ezgi Mola, köpeğinde "Teşekkürler Suşi'm..." sözleriyle veda etti.

Kısa sürede yoğun ilgi gören Mola'nın gönderisine takipçileri başsağlığı mesajlarıyla ünlü oyuncuya destek oldu.

İKİ KÖPEĞİ DAHA VAR

Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Ezgi Mola'nın Bıdı ve Kuki adında iki köpeği daha bulunuyor.