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Ezgi Mola koronavirüsü yendi: Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım - Magazin haberleri

Ezgi Mola koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran oyuncu Ezgi Mola, hastalığı yendi. Etiler'de objektiflere yansıyan Mola, "Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseye riske atmaya gerek yok. Aşı olduğumdan dolayı kolay atlattığımı düşünüyorum" diyerek bu süreci sıkıntısız geçirdiğini söyledi

05.09.2021 - 12:45 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola, sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen Mola, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

    Ünlü oyuncu, "Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseyi riske atmaya gerek yok. Çok kolay atlattım. Aşı olduğumdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımızı da görüyorum bayağı ağır geçiyor." dedi.

  • "ÇEKİMLER ÇOK EĞLENCELİ GEÇTİ"

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Erşan Kuneri'nin çekimleri hakkında da konuşan Ezgi Mola, "Çekimler çok güzel, çok eğlenceli geçti. O kadar güzel ekip kurduki Cem'in kötü olması mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

  • "HER ŞEY YOLUNDA"

    Rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılacağı yönündeki haberlere de açıklık getiren Ezgi Mola, "Evet ama bunlar herkesle ilgili çıkar diye düşünüyorum. Çok şükür bizde her şey yolunda. Başladı çekimler ben de dahil olacağım." diyerek, iddiaları yalanladı.

  • "7 KEZ TEST YAPTIRDIM"

    Öte yandan koronavirüsü hafif atlattığını belirten Mola, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

    Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum.

  • "LÜTFEN AŞI OLUN"

    "İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının %90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın." sözleriyle aşı olma çağırısında bulunmuştu.

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