Ezgi Mola'dan oğlu Can ile yeni pozlar
Kasım 2023'te anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Ezgi Mola, oğlu Can ile yeni fotoğraflarını paylaştı
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Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksallı ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.
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Ünlü oyuncu, 23 Kasım 2023 tarihinde oğlu Can'ı dünyaya getirmişti.
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Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, oğlu ile objektif karşısına geçti.
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Ünlü oyuncu, Can ile pozlarını paylaştı.
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Kural bozmayan Ezgi Mola, oğlunun yüzünü göstermeyi tercih etmedi.
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Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir dergiye röportaj veren Ezgi Mola; "İnanılmaz bir değişim yaşıyorum. Evlendim, hayatımızın tam ortasına Can girdi ve aslında her şey onun etrafında şekilleniyor. Ben de aynı zamanda kendi hayatıma tekrar dönerek onu, o hayatla tanıştırıyorum bir taraftan" demişti.
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