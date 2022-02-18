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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ezgi Mola ve Merve Dizdar, geçtiğimiz akşam Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Basın mensupları ile sohbet eden ikili, "Dostlarımız ile set çıkışı akşam yemeği yedik." ifadelerini kullandı.

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BAŞ BAŞA KUTLADIK"

Mola ve Dizdar, muhabirlerin "14 Şubat Sevgililer Günü nasıl geçti?" sorusuna "Birlikte geçirdik, baş başaydık." yanıtını verdi. Daha sonra 'Alice Müzikali' hakkında konuşan Ezgi Mola, "İki senenin ardından tekrardan geri döndük, oyuna olan ilgiden dolayı da mutlu olduk. Darısı küçük tiyatroların başına." dedi.

Mola, ayrıca Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmasıyla ilgili yöneltilen sorulara yanıt verdi.

"KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ"

Mahkemede, uzlaşma için Orhan'ın kendisinden 50 bin TL para istediğini açıklayan Ezgi Mola, konuyla ilgili "Dava devam ediyor, konuşmam doğru olmaz." dedikten sonra Merve Dizdar ile bir arkadaşının evine girdi.

"İNANIYORUM"

Öte yandan Mola, geçen hafta mahkeme heyetinin duruşmayı erteleme kararını vermesinin ardından adliyede "Adalet devletin temelidir." yazısının altında verdiği pozu, sosyal medya hesabından "İnanıyorum." notuyla yayınlamıştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN EZGİ MOLA'YA DESTEK

Mola'nın paylaşımına; Şebnem Bozoklu, Sarp Apak, Alican Yücesoy, Ayşe Tolga, Derya Uluğ, Eser-Berfu Yenenler, Demet Akalın, Ercan Saatçi ve Ahmet Rıfat Şungar gibi ünlü isimler, "Yanındayız" yorumlarıyla ünlü oyuncuya destek vermişti.