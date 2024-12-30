Ezgi Mola'dan Enis Arıkan'a gönderme: Herkesin var böyle arkadaşı
Ezgi Mola'nın sosyal medyadan yayımladığı "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle arkadaşı" şeklindeki manidar mesajı, bir süredir küs olduğu Enis Arıkan'a gönderme olarak yorumlandı
Giriş: 30.12.2024 - 08:29 Güncelleme: 30.12.2024 - 08:29
Sosyal medyadan yaptığı eğlenceli videolarla gündeme gelen oyuncu Ezgi Mola, bu kez manidar bir paylaşımla dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun "Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?" şeklindeki mesajı bir süredir küs olduğu meslektaşı Enis Arıkan'a gönderme olarak yorumlandı.
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