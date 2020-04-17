"AŞIK OLDUĞUM KADINLA EVLENECEĞİM"

Annem evlenmemi istiyor ama tabii ki aşık olduğum biriyle evlenmemi istiyor. Onun oradaki mantığı çok başka. Onun neden öyle dediğini ben de anlamadım. '

Aşık olduğun biriyle evlen' diyor. Sonra 'Fakir biriyle evlen' diyor. 'Fakir' dediği durumu olmayan, her şeyi benimle yaşayıp, heyecanlanan biri olsun istiyor ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim.