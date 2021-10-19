"TÜKETMEYE DEĞİL, YAŞATMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM"

Ezgi Eyüboğlu da, "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil." cevabını vermişti.