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Ezgi Eyüboğlu ile Kerim Çarmıklı aşk yaşıyor - Magazin haberleri

Ezgi Eyüboğlu ile Kerim Çarmıklı aşk yaşıyor

Geçtiğimiz aylarda Oğulcan Engin'den ayrılan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, gönlünü iç mimar Kerim Çarmıklı'ya kaptırdı. Çiftin birlikteliği önceki gün ortaya çıkan fotoğrafla belgelendi

19.10.2021 - 09:27 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in Miray Daner ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından Ezgi Eyüboğlu da yeni bir aşka yelken açtı.

  • AŞKIN FOTOĞRAFI

    Ünlü oyuncu, gönlünü iç mimar Kerim Çarmıklı 'ya kaptırdı. Çiftin birlikteliği de Bebek'teki bir mekanda çekilen fotoğrafla belgelendi.

    2016 yılında Zeynep Selvili ile evlenen Çarmıklı, eşiyle geçen yıl boşanmıştı.

  • "EZGİ'YE SORUN"

    Öte yandan Ezgi Eyüboğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Oğulcan Engin, ayrılık sorularına, "Benim haberim yok, Ezgi Hanım'a sorun." yanıtını vermişti.

  • "TÜKETMEYE DEĞİL, YAŞATMAYA ÇALIŞAN BİRİYİM"

    Ezgi Eyüboğlu da, "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil." cevabını vermişti.

  • EMİRGAN'DA EĞLENDİLER

    Oğulcan Engin, geçtiğimiz hafta sonu Miray Daner ile Emirgan'da objektiflere takılmıştı. Sosyal medyada birbirlerini takibe alan Oğulcan Engin ile Miray Daner, aşk söylentileri hakkında herhangi bir açıklama bulunmadı.

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