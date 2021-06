Birinci seçildi 0:00 / 0:00

Zürih'te en fazla oy alan Ezgi Böttger'in eseri, Thalwil Kültür Günleri'nde sergilenme hakkını elde etti

Heykelden, fotoğrafçılığa, resimden seramik çalışmalarına kadar güzel sanatların birçok alanına eser üreten Ezgi Böttger, mülteci sorunları, hayvan hakları gibi toplumsal sorunlara dikkat çekiyor. Böttger'in eserleri daha önce 'Das Wrack' (Enkaz),'Me on Earth, and Earth on me' (Ben toprağın üstünde, toprak benim) ve 'Thus Spoke the Animal' (Böyle buyurdu hayvan) adlı çalışmaları Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sergilenmişti.

Ezgi Böttger'in eserleri, geçtiğimiz haftalarda Zürih'in cadde, sokak ve metro istasyonlarında sergilendi. Böttger'in yanı sıra 26 sanatçının daha sergilenen eserleri, halk tarafından oylandı. Yapılan oylama sonrasında Ezgi Böttger'in eseri birinci seçildi. Böttger'in eseri, en çok oy alan ikinci ve üçüncü eserle birlikte 25 Ağustos - 13 Eylül arasında düzenlenecek Thalwil Kültür Günleri sırasında tekrar sergilenecek.