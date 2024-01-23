Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? Eyyam-ı Biyd orucuna nasıl niyet edilir, fazileti nedir?
Eyyam-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denk geliyor. Regaib Kandili'nin huzurunu üzerinde taşıyan Recep ayındaki Eyyâm-ı Biyd orucu müslümanların kalplerini temizlemek, günahlarından arınmak ve Allah'a yönelmek adına eşsiz bir vesile sunuyor. İşte, "2024 yılında Recep ayının 13., 14., 15. günü ne zaman, Eyyam-ı Biyd orucunun fazileti neler?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...
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İslam alemi mübarek üç ayları idrak ediyor. Üç aylarda ibadet etmek isteyen vatandaşlar Eyyam-ı Biyd (Aydınlık Günler) orucu tarihlerini araştırıyor. Bu oruç, Müslümanları manevi bir hazırlık içinde bulundurarak kutsal günleri daha derin bir anlamda geçirmelerine yardımcı oluyor. Peki, Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? Eyyam-ı Biyd orucuna nasıl niyet edilir, fazileti nedir? İşte, detaylar...
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EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN?
2024 yılında üç aylar ve Receb ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. Buna göre; 2024'de Recep ayının 13. günü 24 Ocak Çarşamba, 14. günü 25 Ocak Perşembe ve 15. günü ise 26 Ocak Cuma günlerine denk geliyor.
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EYYAM-I BİYD ORUCUNA NİYET NASIL EDİLİR?
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).
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EYYAM-I BİYD NEDİR?
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.
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EYYAM-I BİYD ORUCU FAZİLETİ
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707]).