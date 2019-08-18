Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Senaristliğini Ata Demirer'in yaptığı Eyvah Eyvah filmi bir döneme damgasını vurmuştu.. İşte detaylar...

EYVAH EYVAH OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer

Demet Akbağ

Salih Kalyon

Meray Ülgen

Bülent Şakrak

Tanju Tuncel

Hande Dane

Şehsuvar Aktaş

Bican Günalan

Özge Borak

Alican Yücesoy

Can Kahraman

EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?

İstanbul'a gelen Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biri olan Hüseyin (Ata Demirer) klarnet çalarak ve sevgilisi Müjgan ile hayatına mutlu devam ederken beklenmedik bir olay onu köyünden ayırır. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Hüseyin'e, İstanbul’un gece kulüplerinde assolistlik yapan Firuzan (Demet Akbağ) sahip çıkar. Ancak hayatı yoğun ve karışık olan Firuzan'ın, Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Geyikli köyünde çekildi.