Dorsesi açılan kamyon üst geçide çarptı

AA'nın haberine göre, Eyüpsultan-Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası mevkisinde seyreden kamyonun dorsesi sebebi bilinmeyen nedenle açılarak üst geçide çarptı. Çarpma sonucu dorse kamyondan ayrıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle Kemerburgaz Yolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı.