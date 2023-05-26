Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Eyüpsultan’da dorsesi açılan kamyon üst geçide çarptı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kamyonun seyir halindeyken açılan dorsesi üst geçide çarptı. Kazanın şiddetiyle dorse kamyondan ayrılırken Kemerburgaz Yolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı

Giriş: 26.05.2023 - 06:56 | Güncelleme: ABONE OL
Eyüpsultan’da dorsesi açılan kamyon üst geçide çarptı
Dorsesi açılan kamyon üst geçide çarptı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Eyüpsultan’da seyir halindeyken dorsesi açılan kamyonun üst geçide çarpması sonucu, dorse kamyondan ayrıldı.

ÜST GEÇİDE ÇARPARAK AYRILDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre, Eyüpsultan-Kemerburgaz Yolu Hasdal Kışlası mevkisinde seyreden kamyonun dorsesi sebebi bilinmeyen nedenle açılarak üst geçide çarptı. Çarpma sonucu dorse kamyondan ayrıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle Kemerburgaz Yolu’nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Dorse vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erzurum'da yıldırım düştü, 18 yaşındaki çoban öldü
Erzurum'da yıldırım düştü, 18 yaşındaki çoban öldü
"HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı"
Bakan Koca'dan ABB Başkanı Yavaş'a 'SMA' yanıtı
Bakan Koca'dan ABB Başkanı Yavaş'a 'SMA' yanıtı
Borç yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı
Borç yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.