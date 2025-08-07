Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor, iç saha maçlarını Pendik Stadı'nda oynayacak - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor, iç saha maçlarını Pendik Stadı'nda oynayacak

        Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezonda iç saha maçlarını Pendik Stadı'nda oynayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 15:29 Güncelleme: 07.08.2025 - 15:29
        Eyüpspor, iç saha maçlarını Pendik Stadı'nda oynayacak
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, yeni sezonda iç saha maçlarını Pendik Stadı'nda oynamak zorunda kaldıklarını açıkladı.

        Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda iç saha maçlarını oynamak adına gerekli tüm girişimlerde bulunmasına rağmen olumlu bir geri dönüş alamamıştır. İlçemize daha yakın, Süper Lig standartlarına uygun stadyumlarda iç saha maçlarımızı oynayabilmek için olağanüstü bir çabayla çalışmamıza rağmen ne yazık ki bu taleplerimize de olumlu bir geri dönüş alınamamıştır. Bu nedenle ilçemize oldukça uzak bir konumda bulunan Pendik Stadyumu'nda maçlarımızı oynayacak olmaktan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Ancak bu süreçte bizlere kapılarını açan ve destek olan Pendikspor Kulübü'ne içten teşekkürlerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

        Kendi statlarında maçlarını oynamanın en büyük hedefleri olduğuna yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Sezon içerisinde üç iç saha maçımızı Rams Başakşehir Futbol Kulübü'ne ait Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayabilmemiz için verdikleri destekten dolayı, Başakşehir Kulübü'ne ve kulüp başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a da ayrıca teşekkür ederiz. ikas Eyüpspor olarak en büyük hedefimiz, kulübümüze ve taraftarlarımıza yakışır, modern ve tam donanımlı kendi stadyumumuza en kısa sürede kavuşmak ve maçlarımızı artık kendi evimizde oynayabilmektir. Bu zorlu şartlarda başladığımız yeni sezonda en büyük gücümüz olan taraftarımızdan beklentimiz her zamanki gibi desteğini yanımızda hissettirmesi ve birlikte hedeflerimize yürümemizdir."

        Habertürk Anasayfa