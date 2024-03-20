Eyüpspor'a FIFA tarafından verilen transfer yasağı cezası kalktı

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Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor, FIFA tarafından aldığı transfer yasağının kalktığını açıkladı.

FIFA tarafından transfer yasağı alan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezanın kalktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü'ne transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitine ilişkin borç bugün itibarıyla ödenmiş olup, konulan transfer yasağı kaldırılmıştır" denildi.