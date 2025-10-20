Eyüpspor: 2 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 5 maç aradan sonra galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta kapanış karşılaşmasında ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Eyüp'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 90+4'te Umut Bozok kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 5 maç sonra kazandı ve 8 puana yükseldi. 5 maçlık yenilmezlik serisi son bulan lacivert-beyazlılar ise 9 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.