        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor: 2 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU (Eyüpspor 5 maç sonra kazandı) - Kasımpaşa Haberleri

        Eyüpspor: 2 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 5 maç aradan sonra galip geldi.

        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 21:56 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:56
        Trendyol Süper Lig'in 9. hafta kapanış karşılaşmasında ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Eyüp'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 90+4'te Umut Bozok kaydetti.

        Bu sonucun ardından Eyüpspor 5 maç sonra kazandı ve 8 puana yükseldi. 5 maçlık yenilmezlik serisi son bulan lacivert-beyazlılar ise 9 puanda kaldı.

        Ligin 10. haftasında Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

