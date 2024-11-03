Eyüpspor: 2 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Mame Thiam'ın golleriyle kazanan Eyüpsoor, puanını 19'a yükseltti. Hatayspor ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Eyüpspor oldu.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 60. dakikalarda Mame Thiam attı.
Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi puanını 19'a yükseltirken, Hatayspor ise 3 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.