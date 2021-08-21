Stat: Eyüp

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Güner Mumcu Taştan

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Bülent Uzun, Mezague, Yalçın Kılınç, Taşkın İlter (Dk. 70 Mikail Okyar), Timur Temeltaş (Dk. 86 Enes Keskin), Kozulj (Dk. 57 Bekir Yılmaz), Cenk Ahmet Alkılıç, Umut Bulut (Dk. 87 Stancu), Serdar Cansu (Dk. 70 Mete Kaan Demir)

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Solmaz, Talha Yünkuş, Uğur Utlu (Dk. 70 Diallo), Burak Aydın (Dk. 81 Erdem Onur Beytaş), Pululu, Djibrila (Dk. 46 Hamza Gür), Vusal Iskandarlı, Eze

Goller: Dk. 13 Taşkın İlter, Dk. 25 Mehmet Dingil (kendi kalesine) (Eyüpspor), Dk. 31 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kozulj (Eyüpspor), Dk. 56 Pululu, Dk. 77 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü)