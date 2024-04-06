Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        43
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor, 1. Lig'de şampiyonluk için sahaya çıkıyor - Futbol Haberleri

        Eyüpspor, 1. Lig'de şampiyonluk için sahaya çıkıyor

        Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Süper Lig için sahaya çıkıyor. 1. Lig'de son altı haftaya lider giren Eyüpspor, yarın Altay'ı mağlup etmesi halinde Süper Lig'e yükselen ilk takım olacak. Son 6 haftaya 15 puanla 17. sırada giren Altay ise yarınki maçta mağlup olması ve otuzar puana sahip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Adanaspor'un en az 1 puan kazanması halinde lige veda edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyüpspor, Süper Lig aşkına!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de son 6 haftaya lider giren Eyüpspor, yarın konuk edeceği Altay'ı yenmesi halinde adını Süper Lig'e yazdırmayı garantileyecek.

        Eyüp Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Alpaslan Şen düdük çalacak.

        Eyüpspor, ilk 2 sıradaki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de son 6 hafta öncesinde 3. ve 4. durumdaki Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un 16 puan önünde yer alıyor. İstanbul temsilcisi, yarınki maçı kazandığı takdirde tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

        Son 6 haftaya 15 puanla 17. sırada giren Altay ise yarınki maçta mağlup olması ve otuzar puana sahip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Adanaspor'un en az 1 puan kazanması halinde lige veda edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Habertürk Anasayfa