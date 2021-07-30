Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili bir son dakika gelişmesi olup olmadığı araştırılıyor. Pirim süresi dolmuş ancak emeklilik yaşına ulaşamamış vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili bir açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT son durum ne? 2021 EYT son dakika gelişmesi var mı?

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı.

ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.