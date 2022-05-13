EYT son dakika haberleri bugün: Açık ve net MÜJDE geldi! 2022 EYT yasası çıkacak mı, son gelişmeler neler, kimleri kapsıyor ve Meclis'e geldi mi?

Yıllardır kangren haline gelen ve milyonlarca çalışanın erken emeklilik hayallerini suya düşüren EYT ile ilgili nihayet kollar sıvandı. "Sinayal verildi!" "Kapı aralandı!" tarzı yorumlarla karşılanan açıklamalar sonrası dün ve bugün en net açıklamalar peş peşe geldi.

Peki, EYT çıkacak mı? İşte Bakan Bilgin'den net EYT açıklaması:

EYT'DE BAKAN BİLGİN'DEN NET AÇIKLAMA

EYT ile ilgili son açıklama Bakan Bilgin'den geldi.

Bakan Bilgin EYT ile ilgili şunları söyledi:

"3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacağız. EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin kimseyi ezdirmeyeceğiz enflasyon karşında."

AK PARTİ'DEN MECLİS'TE EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada EYT ile ilgili şu müjdeyi verdi:

EYT'li kardeşlerimizin mutlaka durumunu ele alarak bununla ilgili düzenlemeyi de bütün kamuoyumuzla inşallah paylaşacağımızı bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmiştik. Şimdi, inşallah 3600'le ilgili gündemimiz temmuza kadar nihayetlenmiş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”