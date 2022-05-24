EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor sorusu 1999 öncesinde sigorta kaydı başlamış ve 5 bin prim gününü tamamlamış olan emekli adayları tarafından araştırılıyor. Emekli ve memur zammı konusu için 4 Temmuz tarihi işaret edilirken EYT yasasının çıkması bekleniyor. Yıl ve prim şartlarını tamamlayan Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar yasanın çıkmasını dört gözle bekliyor. Kadınlarda 7 bin 200 gün, erkeklerde ise 9 bin gün formulü üzerinde durulurken EYT için 6 adımlı rota çizilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında son dakika açıklamasında bulundu. İşte, çalışmalarda gelinen son nokta…