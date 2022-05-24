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EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası nedir, şartları neler? EYT yasası son durum

EYT yasası için yeşil ışık! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT yasası nedir, şartları neler?

EYT son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından takip ediliyor. Memurların ek gösterge sorununun çözülmesinin ardından gözler “EYT ne zaman çıkacak? sorusuna çevrildi. Erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün formulü öne çıkarken yasa ile alakalı 6 adımlı yol haritası üzerinde duruluyor. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den umutlandıran açıklama geldi. İşte, EYT son durum ve Bakan Bilgin’in açıklaması…

24.05.2022 - 22:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor sorusu 1999 öncesinde sigorta kaydı başlamış ve 5 bin prim gününü tamamlamış olan emekli adayları tarafından araştırılıyor. Emekli ve memur zammı konusu için 4 Temmuz tarihi işaret edilirken EYT yasasının çıkması bekleniyor. Yıl ve prim şartlarını tamamlayan Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar yasanın çıkmasını dört gözle bekliyor. Kadınlarda 7 bin 200 gün, erkeklerde ise 9 bin gün formulü üzerinde durulurken  EYT için 6 adımlı rota çizilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında son dakika açıklamasında bulundu. İşte, çalışmalarda gelinen son nokta…

  • EYT'LİLER MEYDANA İNDİ

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu tarafından, Maltepe'de "Varız, biriz, buradayız" sloganıyla miting düzenlendi. Mitinge İstanbul ve çevre illerden çok sayıda kişi katıldı. Maltepe etkinlik alanında yapılan mitingde, EYT yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, emeklilikte yaşa takılanlar için gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteyen sloganlar attı.

  • BAKAN BİLGİN’DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    EYT yasası son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.

    Bakan Bilgin'in EYT ile ilgili açıklaması şu şekilde: "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.”

  • MECLİS'TEN EYT YASASI AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada EYT ile ilgili şu müjdeyi verdi:

    EYT'li kardeşlerimizin mutlaka durumunu ele alarak bununla ilgili düzenlemeyi de bütün kamuoyumuzla inşallah paylaşacağımızı bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmiştik. Şimdi, inşallah 3600'le ilgili gündemimiz temmuza kadar nihayetlenmiş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

  • EYT YASASINDA 6 ADIMLI YOL HARİTASI

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT çözümü için 6 adımın üzerinde duruluyor.  İşte, EYT düzenlemesinin 2022 yılında çözüme kavuşması için medyada öne çıkan 6 adımlı yol haritası;

    1. EYT yasasının kapsamı belirlenecek

    2. Emeklilik için aranan şartlar tespit edilecek

    3. EYT düzenlemesinin mali boyutu için hesaplamalar yapılacak

    4. Maaşın ne kadar olacağı hesaplanacak

    5. EYT yasasının uygulama şekli tespit edilecek

    6. Konuyla ilgili taslak yazılacak ve karar alınacak. 

     

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