YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasasının kapsaması için ilk madde kadın ve erkeklerin yaş şartı olacak. 50 yaşını dolduran kadınlar ve 55 yaşını doldura erkekler 3600 günü tamamlamaları halinde bu yasadan yararlanabilecek.

İkinci yöntemde ise emeklilik koşulları arasındaki yaş sınırı devre dışı bırakılacak. Çalışma hizmeti ve çalışma süresi şartlarını yerine getirenler emekli olabilecekler. Bu yöntem kabul edilirse 1994 yılında sonra sigortaya giren erkek çalışanlar faydalanamamış olacaklar.

Üçüncü yöntemde ise 8 Eylül 1999 yılı öncesinde işe başlamış olanlar 5 bin gün çalışma ile diğer koşulları sağlayarak emekli olabilecekler. Bu kanunun çıkması halinde bütün EYT’lileri kapsayabilmesi için 2024 yılının 9 Eylül’üne kadar yürürlükte kalması gerekiyor.