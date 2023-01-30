EYT’LİLER KISMİ EMEKLİLİKTEN YARARLANAMAYACAK
Daha önce yapılan açıklamaların aksine emeklilikte yaşa takılanlar 8 Eylül 1999 öncesindeki koşullarla kısmi emeklilik hakkından yararlanamayacaklar.
8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lılar 3600 prim günü ve kadınlar 50, erkekler 55 yaşında; BAĞ-KUR’lular 5400 prim günü ve kadınlar 50, erkekler 55 yaşında; Emekli Sandığı iştirakçileri ise 3600 prim günü ve kadın – erkek 60 yaşında kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyorlardı. EYT düzenlemesinde bu hakkın da verileceği bekleniyordu. Teklifte buna ilişkin hüküm yer almadı.
Bu durumda kısmi emeklilikte mevcut kanun hükümleri aynen devam edecek. Prim günü 3600’ün üzerinde olan SSK’lı kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecekler.
BAĞ-KUR’lu erkekler ise 5400 prim günü olmak şartıyla kadınlar 56, erkekler 58 yaşında emekli olabilecek.