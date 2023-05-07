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Haberler Sosyal Güvenlik EYT'lilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! 2023 EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EYT'lilerin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

SGK nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı

Giriş: 07.05.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
EYT'lilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu! 2023 EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
HABERTURK.COM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 14-19 Nisan tarih aralığında ödendiği hatırlatıldı.

Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ise 9 Mayıs tarihinde ödeneceğini bildirdi.

Böylece işlemleri tamamlanan EYT'lilere 9 Mayıs'ta bayram ikramiyesi ödenecek.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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