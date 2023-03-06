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EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ilk emekli maaşı Mart ayında yatar mı?

EYT ilk maaşların yatacağı tarih açıklandı! EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından, EYT ilk emekli maaşının ne zaman yatacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. EYT başvuruları bilindiği gibi 3 Mart tarihi itibarıyla başladı. EYT yasasının şartları netlik kazanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ilk emekli maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı. İşte SGK ile 2023 EYT ilk maaşlarının yatacağı tarih...

Giriş: 06.03.2023 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • EYT'de ilk maaşlarının yatacağı tarih netlik kazandı. EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanıp yasalaşmasının ardından, yaklaşık EYT şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasının önü açılmış oldu. EYT başvuruları SGK ve e-Devlet üzerinden 3 Mart itibarıyla başlarken, gözler EYT ilk maaşlarının yatacağı tarihe çevrildi. Peki, "EYT ilk  maaş ne zaman yatacak, ilk emekli maaşı Mart ayında yatar mı?" İşte EYT son dakika gelişmeleri...

  • EYT BAŞVURULARI BAŞLADI

    EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci 3 Mart itibariyle başladı.

  • EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

  • Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

    Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

  • BAKAN BİLGİN EYT İLK MAAŞ TARİHİNİ AÇIKLADI!

    EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." ifadelerini kullandı.

  • MARTTA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.

  • 4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

  • AYLIKLARIN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.
    Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.

  • EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAK!

    Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisann gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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