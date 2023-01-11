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EYT emekli maaşı hesaplama ekranı 2023: 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL emekli maaşı bağlanacak?

EYT kapsamında 2023 bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yaş sınırı olmadığını, hizmet süresi ve prim sayısı tamamlayan Eylül 1999 girişli 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkı kazandığını duyurmasının ardından EYT kapsamında emekli maaşı hesaplamaları hız kazandı. İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplamaları hakkında merak edilenler...

Giriş: 11.01.2023 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT düzenlemesinde yaş sınırı ve prim araştırmalarının ardından maaş hesaplama işlemleri gündeme geldi. "EYT kapsamında bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusu yanıtını ararken konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte Bağ-Kur ve SSK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplaması ile 2023 EYT emekli maaş hesaplama tabloları...

  • BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Emekli maaşı hesaplanırken çalışma günü, prim ödemesi gibi bir çok kritere bakılıyor. SGK'nın internet sitesinde maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

  • EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

  • EYT İLE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

  • 4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    T.C Kimlik numaranızı,

    SSK Sicil Numaranızı,

    Baba adı,

    Nüfus il,

    Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

    ‘Sorgula’ butonuna basın

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    TC Kimlik numaranızı,

    Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    Doğum tarihi,

    Cinsiyet,

    4A çalışma süresi

    Başlangıç ve bitiş tarihi,

    Hizmet türünü seçin.

    Altta bulunan hesapla butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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