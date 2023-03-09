Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet SGK EYT başvuru sorgulama ekranı

EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? SGK EYT başvuru sorgulama ekranı

EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EYT düzenlemesinin geçtiğimiz hafta yürürlüğe girmesinin ardından EYT'liler emeklilik için SGK'ya başvuruda bulundu. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EYT başvuru sonuçları SGK sorgulama ekranı...

Giriş: 09.03.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte emeklilik için başvuran EYT'liler başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve EYT sonuç sorgulama ekranı araştırıyor. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EYT sonuç sogulama ekranı... 

  • EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    EYT balşvuru sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin önümüzdeki hafta Perşembe veya Cuma günü sonuçlanması bekleniyor.

  • EYT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 

  • EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi sekmesine tıklanacak.

     

  • Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak. 

    TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

     

  • Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.